Teams, Stars und Fun Facts: WM-Gruppe G im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe G mit Belgien, Ägypten, Iran und Neuseeland im Porträt!

Belgien

Übersicht

FIFA-Weltrangliste: 9.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 15 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: WM-Dritter 2018, WM-Vierter 1986

Gesamtmarktwert Kader: 530,20 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 15.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Ägypten in Seattle

2. Partie: 21.06.2026 um 2:00 Uhr gegen den Iran in Inglewood

3. Partie: 27.06.2026 um 05:00 Uhr gegen Neuseeland in Vancouver

Stars

Topspieler: Kevin de Bruyne , 34 Jahre, 8 Mio. €

Schlüsselfigur: Jérémy Doku , 24 Jahre, 75 Mio. €

Nachwuchstalent: Matias Fernandez-Pardo , 21 Jahre, 35 Mio. €

Teamchef: Rudi Garcia (seit Jänner 2025/FRA/62)

Fun Fact

Belgien hat die Welt nicht nur um die Comicfiguren Tim und Struppi bereichert, sondern auch um eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Ideen des 20. Jahrhunderts: Der belgische Priester und Physiker Georges Lemaître formulierte als Erster die Theorie des Urknalls. Zudem gehörte Belgien zu den ersten Ländern Europas, die bereits 1991 flächendeckend an das Internet angebunden wurden.

Ägypten

FIFA-Weltrangliste: 21.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 7 (zuletzt 2022/noch nie aufgestiegen)

Bisher keine WM Erfolge.

Gesamtmarktwert Kader: 135,18 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 15.06.2026 um 21:00 Uhr gegen Belgien in Seattle

2. Partie: 22.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Neuseeland in Vancouver

3. Partie: 27.06.2026 um 05:00 Uhr gegen den Iran in Seattle

Stars

Topspieler: Mohamed Salah , 33 Jahre, 22 Mio. €

Schlüsselfigur: Omar Marmoush , 27 Jahre, 50 Mio. €

Nachwuchstalent: Hamza Abdelkarim , 18 Jahre, 1,5 Mio. €

Teamchef: Hossam Hassan (seit Februar 2024/EGY/59)

Fun Fact

Ägypten gehört zu den trockensten Ländern der Welt. In vielen Regionen fallen durchschnittlich nur etwa ein Zentimeter Niederschlag pro Jahr. Umso erstaunlicher ist ein Blick in die Vergangenheit: Die Arbeiter, die am Bau der berühmten Pyramiden beteiligt waren, erhielten einen Teil ihres Lohns in Form von Bier und bekamen täglich etwa eine Gallone des Getränks.

Iran

FIFA-Weltrangliste: 21.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 7 (zuletzt 2022/noch nie aufgestiegen)

Bisher keine WM Erfolge.

Gesamtmarktwert Kader: 35,95 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 16.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Neuseeland in Inglewood

2. Partie: 21.06.2026 um 2:00 Uhr gegen Belgien in Inglewood

3. Partie: 27.06.2026 um 05:00 Uhr gegen Ägypten in Seattle

Stars

Topspieler: Mehdi Taremi , 33 Jahre, 2 Mio. €

Schlüsselfigur: Mehdi Ghayedi , 27 Jahre, 4,5 Mio. €

Nachwuchstalent: Amirhossein Hosseinzadeh , 25 Jahre, 2,2 Mio. €

Teamchef: Amir Ghalenoei (seit März 2023/IRN/62)

Fun Fact

Der Iran blickt auf eine der ältesten Hochkulturen der Welt zurück: Die Geschichte der persischen Zivilisation reicht bis etwa 3200 v. Chr. zurück. Wer das Land besucht, sollte zudem wissen, dass ein nach oben gestreckter Daumen dort nicht als freundliche Geste verstanden wird, sondern eher dem entspricht, was in vielen westlichen Ländern der ausgestreckte Mittelfinger ausdrückt.

Neuseeland

FIFA-Weltrangliste: 85.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 3 (zuletzt 2010/noch nie aufgestiegen)

Bisher keine WM Erfolge.

Gesamtmarktwert Kader: 35,35 Mio. €

Spielplan

1. Partie: 16.06.2026 um 03:00 Uhr gegen den Iran in Inglewood

2. Partie: 22.06.2026 um 03:00 Uhr gegen Ägypten in Vancouver

3. Partie: 27.06.2026 um 05:00 Uhr gegen Belgien in Vancouver

Stars

Topspieler: Chris Wood , 34 Jahre, 5 Mio. €

Schlüsselfigur: Marko Stamenic , 24 Jahre, 3 Mio. €

Nachwuchstalent: Tyler Bindon , 21 Jahre, 3,5 Mio. €

Teamchef: Darren Bazeley (seit Juli 2023/ENG/53)

Fun Fact

Neuseeland ist eines der wenigen Länder der Welt ohne einheimische Schlangen. Stattdessen prägt ein anderes Tier das nationale Selbstverständnis: Der Kiwi, ein flugunfähiger Vogel, gilt als Nationalsymbol des Landes. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Kiwi-Arten, die ausschließlich in Neuseeland vorkommen.

(Red.)