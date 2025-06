Teamspielerin d’Angela wechselt in die deutsche Bundesliga

Österreichs Fußball-Nationalspielerin Chiara d’Angelo läuft in der kommenden Saison für den deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen auf.

Die Außenverteidigerin kommt von Double-Gewinner St. Pölten. Die 20-Jährige war schon einmal bei Hoffenheim engagiert, geht nun also in ihr zweites Deutschland-Abenteuer. „Ich möchte meine Qualitäten defensiv und offensiv bestmöglich einbringen und der Mannschaft so gut es geht helfen“, wird d’Angelo auf der Werder-Homepage zitiert.

(APA) Foto: GEPA