Tedesco kann sich Rückkehr zu Schalke vorstellen

Trainer Domenico Tedesco liebäugelt mit einer Rückkehr zu seinem abgestürzten Ex-Klub Schalke 04. „Ich kann es mir irgendwann mal vorstellen. Es ist schon auf meiner Agenda drauf, mal zurückzukommen, aber die Situation muss passen“, sagte der 39-Jährige im Bild-Podcast „Phrasenmäher“ über ein mögliches Comeback beim derzeitigen Zweitligisten.

Tedesco hatte die Gelsenkirchener von Juli 2017 bis März 2019 trainiert und 2018 zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga geführt. Auch das spektakuläre 4:4 im Revierderby bei Borussia Dortmund (November 2017) fiel in seine Amtszeit. Nach einem Derbysieg im April 2018 feierte der gebürtige Italiener sogar mit der Nordkurve auf dem Vorsänger-Podest, er war beim Schalker Anhang stets beliebt – bis heute.

„Ich erzähle den Schalkern nichts Neues, wenn ich sage, dass ich einen ganz besonderen Platz in mir habe für den Verein und das auch für immer so bleiben wird. Weil es schon sehr speziell war, was ich dort erleben durfte“, sagte Tedesco, der immer noch regelmäßig die Spiele der Königsblauen verfolgt. Für eine Rückkehr müsse er „die Fantasie haben, direkt einen großen Impact auf die Mannschaft zu haben. Die Konstellation muss da sein“.

Schalke auf Trainersuche – Tedesco sagte wohl Dortmund ab

Schalke befindet sich nach der Entlassung von Kees van Wonderen auf Trainersuche für die nächste Saison. Tedesco trainierte zuletzt die belgische Nationalmannschaft, wurde Anfang des Jahres entlassen – und befand sich anschließend laut Medienberichten in konkreten Gesprächen mit dem BVB, der kurz zuvor Nuri Sahin freigestellt hatte.

Tedesco sagte jedoch ab – auch aufgrund seiner Loyalität zu S04. „Die Verbundenheit ist eben groß“, sagte Tedesco nun, ein BVB-Engagement komme erstmal nicht in Frage: „Man kann ja nicht Wasser predigen und dann Wein trinken. Das ist nicht meine Art. Von dem her, völlig hypothetisch, wäre es, glaube ich, schwierig zum jetzigen Zeitpunkt.“

