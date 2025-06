Tel-Goldtor! Frankreich im Halbfinale der U21-EM

Mathys Tel hat Frankreichs U21-Fußballer ins Halbfinale der EM geschossen. Der Ex-Münchner, der nach seiner Leihe fest zu Tottenham Hotspur wechselt, traf beim 3:2 (1:1) im Viertelfinale gegen Dänemark in der 85. Minute zum Sieg.

Die Franzosen drehten die Partie dabei innerhalb von zwei Minuten, kurz zuvor hatte Quentin Merlin den Ausgleich besorgt. Im Halbfinale könnten die Franzosen auf Deutschland treffen, die DFB-Auswahl trifft am Abend (21.00 Uhr) im Viertelfinale auf Italien.

Clement Bischoff (18.) brachte den Außenseiter aus Dänemark in Führung, Djaoui Cisse (44.) traf noch vor der Pause zum Ausgleich. Die erneute dänische Führung von Oliver Sörensen (49.) drehten die Franzosen dann in der Schlussphase. Schon in der Gruppenphase hatte Frankreich beim 3:2 gegen Georgien Moral bewiesen und nach Rückstand noch gewonnen.

(SID)/Beitragsbild: Imago