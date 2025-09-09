Tel spricht über Nicht-Nominierung für CL

Ex-Bayern-Star Mathys Tel wurde von seinem Verein Tottenham Hotspur nicht für die Champions League (live auf Sky Sport Austria – mit Sky Stream bist du live dabei) nominiert. Auf einer Pressekonferenz der französischen U21-Nationalmannschaft äußerte sich der 20-Jährige nun erstmals zur bitteren Entscheidung.

Per Anruf informierte Spurs-Trainer Thomas Frank (51) den Stürmer persönlich über sein Champions-League-Aus: „Er hat mir die Nachricht mit Respekt überbracht. Er hat mich angerufen und mir seine Entscheidung mitgeteilt. Dann konnte man die Liste bei Social Media sehen.“

Ein harter Schock für Tel, mit dem er laut eigenen Aussagen allerdings umzugehen weiß. „Klar tut es weh, aber ich bin jemand, der unabhängig von der Situation ziemlich positiv bleibt, weil ich sehr viel an meiner mentalen Stärke gearbeitet habe.“ Auch in seiner Zeit beim FC Bayern hatte Tel schon mit Rückschlagen und Nicht-Nominierungen zu kämpfen. Dort wurde er zwar unter anderem zum bislang jüngsten Münchener Torschützen, kam aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspieler hinaus.

„Dinge, die man verdient, aber nicht bekommt“

„Ich habe gelernt, dass man unabhängig von der Situation und unabhängig davon, aus welchen Gründen man zu einem Verein geholt wird, geduldig sein muss, denn es gibt Momente, in denen es funktioniert, und Momente, in denen es nicht funktioniert – so ist das Leben“, erklärte er weiter.

Verbitterung verspüre der Franzose angesichts der enttäuschenden Nachricht nicht: „Manchmal gibt es Dinge, die man verdient, aber nicht bekommt. Aber bekommt man im Leben alles, was man verdient? Nicht oft. Ich bin reifer geworden, habe Erfahrungen gesammelt und ich glaube, dass das meine Persönlichkeit und vor allem meinen Charakter geprägt hat.“

Seit Anfang 2025 läuft Tel für die Spurs auf. Nach einer sechsmonatigen Leihe verpflichteten ihn die Londoner im Sommer für 35 Millionen Euro fest. In der Premier League kommt er bislang auf 15 Einsätze und zwei Tore. In der Europa League blieb er in fünf Spielen ohne Torbeteiligung, gewann jedoch mit Tottenham den Titel.

