Ten Hag bestätigt: United verlängert mit Trio

United-Cheftrainer Erik ten Hag hat bestätigt, dass die Red Devils die Verträge von Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka und Hannibal Mejbri um jeweils ein Jahr verlängert haben.

Lindelöf absolvierte in der laufenden Spielzeit bislang 18 Partien für United, fiel zuletzt jedoch mit einer Leistenverletzung aus. Wan-Bissaka lief in der aktuellen Saison bislang 15 Mal für ten Hag auf und spielte in den letzten drei Matches jeweils 90 Minuten durch.

Mejbri hat bislang zehn Einsätze in der neuen Saison für die Red Devils zu Buche stehen.

(skysport.de) / Bild: Imago