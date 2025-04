Tennessee holt Quarterback Ward als ersten Draft-Pick

Quarterback Cam Ward ist beim NFL-Draft in Green Bay an erster Stelle von den Tennessee Titans ausgewählt worden. Der 22-Jährige galt bereits im Vorfeld als Favorit auf die Ehre der ersten Auswahl bei der jährlichen Talenteziehung der 32 Teams aus der US-Football-Liga. Ward hatte in der vergangenen College-Saison für die Miami Hurricanes gespielt und zahlreiche Auszeichnungen gewonnen.

Als zweiter Spieler ging Ausnahmetalent Travis Hunter zu den Jacksonville Jaguars. Das Team aus Florida hätte eigentlich erst an Position fünf wählen dürfen, einigte sich mit den Cleveland Browns aber auf ein Tauschgeschäft. Hunter spielte am College auf zwei unterschiedlichen Positionen und kam sowohl als Passempfänger in der Offensive als auch als Passverteidiger in der Defensive zum Einsatz. In beiden Rollen galt er als bester verfügbarer Spieler.

Beim Draft wählen die NFL-Teams über insgesamt sieben Runden an drei Tagen die besten Talente aus dem College aus, die Reihenfolge der Ziehung orientiert sich dabei am Ergebnis der abgelaufenen Saison. Die Titans als Team mit der schlechtesten Bilanz der Saison 2024 hatten das Recht zur ersten Wahl.

