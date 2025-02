Tennis-Profi Schwartzman beendet Karriere

Der Argentinier Diego Schwartzman (32) hat seine Tenniskarriere beendet. Der frühere Top-10-Spieler absolvierte in seiner Heimatstadt Buenos Aires sein letztes Profimatch, im Achtelfinale des ATP-Sandplatzturniers unterlag er dem Spanier Pedro Martínez 2:6, 2:6.

In der ersten Runde hatte Schwartzman überraschend den Weltranglisten-40. Nicolás Jarry aus Chile geschlagen, es war sein erster Sieg seit 16 Monaten.

Der nur 1,70 m große Sandplatzspezialist hatte 2020 das Halbfinale der French Open in Paris erreicht, im selben Jahr schlug er sogar Sandplatzkönig Rafael Nadal (Spanien) auf der roten Asche beim Masters in Rom. In seiner Karriere gewann Schwartzman vier Titel, drei davon auf Sand, seinen letzten Turniersieg feierte er 2021 in Buenos Aires. Vor seinem Heimspiel kündigte er an, dass es in diesem Jahr sein letzter Auftritt auf der Profitour wird.

(SID)/Bild: Imago