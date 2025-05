Ter-Stegen-Hammer bei Barca?

Das wäre ein Hammer! Der FC Barcelona – vor allem Präsident Joan Laporta – ist offen für einen Verkauf von Marc-Andre ter Stegen. Die Nummer eins des DFB hat bei den Katalanen noch einen Vertrag bis 2028 und ist einer der Top-Verdiener. Ter Stegen spielt in den internen Planungen von Barcelona aber keine große Rolle.

Diese sehen vor, dass mit dem aktuellen ter-Stegen-Ersatz Wojciech Sczczesny (35), der den DFB-Keeper in der abgelaufenen Saison hervorragend vertreten hat, verlängert und Joan Garcia von Espanyol Barcelona verpflichtet wird. Letzterer ist ein 24-jähriger spanischer Torhüter, der beim Stadtrivalen mit starken Leistungen ordentlich auf sich aufmerksam gemacht hat und dort noch einen Vertrag bis 2028 hat.

Zwischen den Klubs laufen konkrete Gespräche. Auch spanische Medien berichten von einer Ablösung im Barca-Tor. Eine Einigung bezüglich der Ablöse gibt es allerdings noch nicht. Hinzu kommt, dass Barca – aufgrund der finanziellen Probleme – noch immer keine neuen Spieler für die kommende Saison registrieren kann.

Laporta will Gehalt von ter Stegen einsparen

Barca-Präsident Joan Laporta würde ter Stegen in diesem Sommer gerne von der Gehaltsliste herunterbekommen – zumal der Klub ohne ihn die Meisterschaft, die Copa del Rey und die spanische Supercopa geholt hat. Der 33-Jährige allerdings will nach Sky Sport Informationen in Katalonien bleiben!

Ter Stegen ist gerade erst von seinem im Herbst 2024 erlittenen Patellasehnenriss zurückgekehrt. Steht der deutsche Nationalkeeper in Barcelona nun aber vor dem Aus?

Der ehemalige Bundesliga-Torwart kam in der abgelaufenen Saison – aufgrund seiner Verletzung – auf gerade einmal neun Pflichtspieleinsätze. Im Sommer 2014 war ter Stegen einst für zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt.

