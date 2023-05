Termin fix! Ricciardo fährt erstmals wieder für Red Bull

Daniel Ricciardo wird erstmals seit fünf Jahren wieder in ein Red-Bull-Auto steigen.

Der 33-Jährige, der seit dieser Saison als dritter Fahrer bei Red Bull unter Vertrag steht, bestätigte bei ESPN, dass er im Juli den RB19 erstmals pilotieren wird. „Ich war im Simulator, aber ich werde den RB19 im Juli nach dem Rennen in Silverstone fahren. Ich bekomme einen Pirelli-Test“, bestätigte der Australier.

Ricciardo peilt 2024 Rückkehr an

Ricciardo fuhr von 2014 bis 2018 für Red Bull und gewann in diesem Zeitraum sieben seiner insgesamt acht GPs. 2019 wechselte er zu Renault, zwei Jahre später zu McLaren. Nach seinem Aus beim Traditionsrennstall aus Woking kehrte Ricciardo zu Red Bull zurück, allerdings ist er hinter Weltmeister Max Verstappen sowie Sergio Perez dort lediglich Test- und Ersatzfahrer.

„Dann werde ich vielleicht auch noch einen Test nach Monza im September bekommen. In ein paar Monaten werde ich ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, dieses Auto zu fahren. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, ein schnelles Auto zu fahren, aber auch ein Auto, das sich für mich vielleicht noch vertraut anfühlt – in der Simulation tut es das ein wenig. Aber ich bin einfach aufgeregt, wieder zu fahren“, betonte Ricciardo, der 2024 wieder ein Stammcockpit in der F1 ergattern will.

