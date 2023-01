Termin für Ronaldo-Vorstellung bei Al-Nassr steht fest

Cristiano Ronaldo wird sich am Dienstag (17 Uhr MEZ) zum ersten Mal den Fans von Al-Nassr präsentieren. Der 37-jährige Portugiese wird dann offiziell im Mrsool Park, dem Stadion des saudi-arabischen Klubs, vor 30.000 Fans vorgestellt.

Am Montagabend soll Ronaldo in Riad landen, morgen stehe zudem noch der obligatorische Medizincheck an. Das erste Spiel im neuen Jahr bestreitet Al-Nassr am 5. Januar gegen Al-Tai. Ob Ronaldo dann schon dabei sein wird, steht noch nicht fest.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(skysport.de) / Bild: Imago