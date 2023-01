Terzic bestätigt: Reus gegen Leverkusen dabei

via

via Sky Sport Austria

Der Kapitän ist wieder an Bord: Der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund kann im schweren Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr) wieder mit Marco Reus planen.

Der Offensivspieler nahm nach seiner Erkrankung erstmals am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teil. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass er am Sonntag zur Verfügung steht“, sagte Trainer Edin Terzic.

Beide Mannschaften sind mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet. Der BVB will sich nach den knappen Erfolgen gegen Augsburg (4:3) und in Mainz (2:1) mit einem weiteren Dreier oben festsetzen. „Am Montag wissen wir, wo der Weg hinführt. Entweder sind wir mittendrin, oder wir müssen uns wieder rankämpfen“, sagte Terzic.

Leverkusen feierte zuletzt sogar fünf Siege in Serie. „Wir wissen um die Qualität von Leverkusen. Sie haben sich unter Xabi Alonso sehr stabilisiert. Sie kassieren wenig Gegentore“, sagte Terzic.

(SID/Red.)

Bild: Imago