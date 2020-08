Testspiel: Baumgartner-Doppelpack bei Hoffenheim-Kantersieg

via

via Sky Sport Austria

Sebastian Hoeneß hat ein gelungenes Testspiel-Debüt als Cheftrainer von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hingelegt. Die Kraichgauer gewannen gegen Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden ungefährdet mit 7:1 (2:0). ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner trug sich zweimal in die Schützenliste ein.



Auf der menschenleeren Anlage des FC Zuzenhausen in der Nachbarschaft von Hoffenheim erzielten Andrej Kramaric (8./16.), Christoph Baumgartner (65./69.), Robert Skov (83.), Mijat Gacinovic (80.) und Ihlas Bebou (90.+1) die Tore für den Bundesligisten, der über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft war. Tobias Schwede markierte den Anschlusstreffer zum 1:7 für den Drittligisten.

In dem über vier Mal 25 Minuten ausgetragenen Testmatch kommt Baumgartner, so wie Stefan Posch, in den letzten beiden Vierteln zum Einsatz, Florian Grillitsch absolviert die ersten 50 Minuten. Zu seinem Debüt bei den Hoffenheimern kommt indes Ex-LASK-Stürmer Joao Klauss.

Für Wehen-Wiesbaden war es bereits der zweite Test. Am vergangenen Samstag hatte sich die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm von der SpVgg Fürth mit 2:2 getrennt.

(SID)

Bild: Getty