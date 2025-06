Testspiel gegen Union Berlin: LASK gibt Sommerfahrplan bekannt

Nach dreiwöchiger Pause legt der LASK am 23. Juni wieder los: In Form von Leistungstests wird die bevorstehende Sommervorbereitung angepfiffen. Tags darauf startet die Mannschaft mit der ersten Einheit in der Raiffeisen Arena in die Saison, die Ende Juli mit dem ersten Pflichtspiel im ÖFB-Cup eröffnet wird.

Im Zuge des Trainingsstarts am 24. Juni wird Neo-Cheftrainer Joao Sacramento bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert. Der erste Test steigt bereits am darauffolgenden Wochenende gegen eine regionale Auswahl in Peuerbach.

Gegen Zweitliga-Aufsteiger FC Hertha Wels werden zwei Partien an einem Tag zu je 2 x 30 Minuten ausgetragen. Als weitere Gegner warten der elffache dänische Meister Bröndby Kopenhagen, der zweifache slowakische Champion AS Trencin sowie der deutsche Traditionsverein Union Berlin, seines Zeichens Champions-League-Teilnehmer 2023/24 und Arbeitgeber von Ex-LASK-Angreifer Marin Ljubicic. Dieses Duell steigt am 19. Juli im Zuge des Saison-Openings in der Raiffeisen Arena.

Die fixierten LASK-Termine im Überblick:

Mo, 23. Juni: Leistungstests in der Raiffeisen Arena

Di, 24. Juni: Trainingsstart in der Raiffeisen Arena inkl. Vorstellungs-Pressekonferenz mit Neo-Cheftrainer Joao Sacramento

Sa, 28. Juni, 15.00 Uhr (Peuerbach): Regionale Auswahl – LASK

Sa, 05. Juli, 10.00 Uhr und 16.00 Uhr (voestalpine Stadion, Pasching): LASK – FC Hertha Wels (jeweils 2 x 30 Minuten)

Mi, 09. Juli, 17.00 Uhr (LASK-Platz an der Daimlerstraße): LASK – Bröndby Kopenhagen

Sa, 12. Juli, 16.00 Uhr (voestalpine Stadion, Pasching): LASK – AS Trencin

Sa, 19. Juli, 15.30 Uhr (Raiffeisen Arena, Linz): LASK – 1. FC Union Berlin (inkl. Saison-Opening)

Fr/Sa/So, 25./26./27. Juli: 1. Runde ÖFB-Cup (Auslosung am 18.6.)

Fr/Sa/So, 1./2./3. August: 1. Bundesliga-Runde (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!)

Quelle: LASK / Artikelbild: GEPA