Testspiel im September: SK Rapid empfängt italienischen Traditionsklub

In der ersten Länderspielpause der neuen Saison bestreitet der SK Rapid ein internationales Testspiel gegen den Venezia Football Club. Die Partie findet am Freitag, dem 5. September, um 18:00 Uhr im Allianz Stadion statt.

Der italienische Zweitligist aus Venedig strebt aktuell den Wiederaufstieg in die Serie A an. Eine historische Verbindung zum österreichischen Rekordmeister besteht durch Michael Konsel, der in der Saison 1999/2000 seine aktive Laufbahn beim Venezia FC beendete.

Das Spiel bietet eine zusätzliche Gelegenheit, den grün-weißen Kader im laufenden Wettbewerb unter Wettkampfbedingungen zu sehen – diesmal in einem internationalen Kontext. Im Rahmen der Sommer-Vorbereitung steht bereits der Testspiel-Kracher gegen Union Berlin an (20. Juli).

Beitragsbild: GEPA