Testspiel-Klatsche für Sturm – Rapid mit Remis

Bundesligist Sturm Graz hat am Donnerstagmorgen im Rahmen des Trainingslagers in Belek eine herbe Testspielpleite gegen Pogon Stettin kassiert. Die Grazer unterlagen dem polnischen Erstliga-Klub mit 1:6. Auch der SK Rapid testete in Belek und holte ein Remis.

Die Grazer traten mit einer stark rotierten Mannschaft auf und lagen zur Pause bereits 0:1 zurück, nach der Pause erhöhten die Polen bis zur 71. Minute auf 0:5 aus Sicht von Sturm. Eine Viertelstunde vor Schluss verkürzte Leon Grgic noch einmal auf 1:5 (75.). Zwei Minuten später konnte sich Sturm-Ersatzkeeper Matteo Bignetti mit einem parierten Strafstoß auszeichnen. Pogon traf in der Schlussphase noch zum Endstand.

Rapid mit Remis gegen Szeged

Sturms Ligakonkurrent Rapid kam gegen den ungarischen Zweitligisten Szeged 2011 FC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Rapid-Trainer Robert Klauß setzte in dem Test auf einen verkleinerten Kader ohne Stammspieler. Den einzigen Treffer für Grün-Weiß erzielte Nicolas Sattlberger etwa fünf Minuten vor Schluss nach einer Ecke (86.). Die Ungarn waren kurz vor der Halbzeitführung durch einen abgefälschten Schuss in Führung gegangen.

Weitere Testspiele am Donnerstag

Sowohl der SK Sturm, als auch der SK Rapid haben am Donnerstag noch ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Die Grazer testen gegen den aktuellen zweiten der ukrainischen Liga Dnipro-1. Rapid trifft auf den polnischen Erstligisten Legia Warschau.

(Red.) / Bild: GEPA