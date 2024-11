Testspiel-Niederlagen für Rapid und Hartberg gegen Zweitligisten

Der SK Rapid und der TSV Hartberg haben jeweils gegen ein Team der ADMIRAL 2. Liga eine Testspielpleite kassiert. Während die Oststeirer der Vienna mit 1:2 unterlagen verloren die Grün-Weißen gegen den FAC ebenfalls mit 1:2.

Eine im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spiel stark rotierte Rapid-Elf verspielte im Trainingszentrum beim Wiener Prater eine 1:0-Pausenführung. Noah Bischof hatte die Hütteldorfer nach Flanke von Benjamin Böckle bereits in der zehnten Spielminute in Führung gebracht. Die Gäste drehten das Spiel in Halbzeit zwei aber dank Treffern von Marcus Maier (54.) und Noah Bitsche (75.).

https://twitter.com/skrapid/status/1857421845785370741

Hartberg unterliegt Vienna

Auch der TSV Hartberg unterlag nach Führung der Vienna noch mit 1:2. Den Treffer für die Steirer erzielte Dominik Prokop (32.). Für die Vienna trafen Kelvin Boateng und Joel Kitenge.

https://twitter.com/tsv_hartberg/status/1857406803790684373

Bild: GEPA