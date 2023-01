Testspiel: Rapid schlägt ukrainisches Top-Team

Der SK Rapid hat zum Abschluss des Wintertrainingslagers in der Türkei einen klaren Testspiel-Sieg gefeiert. Der SCR setzt sich gegen den ukrainischen Top-Klub Dynamo Kiew klar mit 4:0 (2:0).

In der zwölften Spielminute gingen die Hütteldorfer dank eines Eigentores der Ukrainer mit 1:0 in Führung. 20 Minuten später erhöhte Guido Burgstaller nach einer schönen Kombination auf 2:0. Unmittelbar nach Seitenwechsel war es wieder Burgstaller, der gegen den Dritten der ukrainischen Premier Liga auf 3:0 stellte. Christoph Knasmüllner traf in der 81. Minute per Freistoß zum 4:0-Endstand.

Am morgigen Mittwoch geht es für die Grün-Weißen wieder zurück nach Wien. Für die Mannschaft von Zoran Barisic steht dann am Freitag, 3. Februar 2023, das erste Pflichtspiel des neuen Jahres auf dem Programm. Im Rahmen des Viertelfinales im ÖFB Cup gastiert Grün-Weiß beim Wolfsberger AC.

SK Rapid vs Dynamo Kyiv 4:0 (2:0)

Mardan-Stadion Antalya

Tore: Zabarnyi (18./Eigentor), Burgstaller (32./48.), Knasmüllner (80.)

Aufstellung: Hedl (46. Gartler); Oswald (62. Schuster), Querfeld (46. Sollbauer), Wimmer (46. Dibon), Auer; Pejić (62. Petrovič), Kerschbaum (75. Bajlicz); Bajić (62. Zimmermann), Greil (62. Knasmüllner), Strunz (46. Moormann); Burgstaller (62. Binder)

