Testspiel: Rapid verliert gegen die Admira

Der SK Rapid hat am Freitag ein Testspiel gegen die Admira verloren. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Coach Zoran Barisic unterliegt der SCR dem Zweitliga-Klub mit 1:2 (0:2).

Die Tore für die Admira erzielten Andrej Stevanovic in der 18. Spielminute und Reinhard Young in der 31. Minute. Das Tor für die Grün-Weißen steuerte Fally Mayulu in der 72. Minute bei. In der Schlussphase vergab Youngster Ismail Seydi die Top-Chance auf den Ausgleich.

Erst am Mittwoch haben die Hütteldorfer Cheftrainer Zoran Barisic beurlaubt. Vorerst betreut Stefan Kulovits die Mannschaft interimistisch.

FC Admira vs. SK Rapid 2:1 (2:0)

Testspiel | Datenpol Arena | 50 ZuschauerInnen

Tore: Stevanović (18.), Young (31.); Mayulu (72.)



Rapid mit: Hedl; Vincze, Sollbauer, Tambwe-Kasengele, Auer; Greil, Grgić; Kühn, Kaygin, Bajić; Burgstaller ©

2. Halbzeit: Gartler; Schick, Sollbauer, Pejić, Moormann; Kerschbaum, Bajlicz; Seydi, Strunz, Grüll ©; Mayulu

Bild: GEPA