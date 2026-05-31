Testspiel-Sieg gegen Serbien: Kap Verde sammelt Mut für WM-Debüt

WM-Debütant Kap Verde hat sich zwei Wochen vor dem schweren Auftaktspiel gegen Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in bestechender Form präsentiert.

Die Nationalmannschaft des afrikanischen Inselstaats schlug Testgegner Serbien am Sonntag überraschend deutlich mit 3:0 (1:0) und feierte damit den zweithöchsten Sieg gegen eine europäische Nationalmannschaft in ihrer Verbandsgeschichte.

Auf neutralem Boden in Portugals Hauptstadt Lissabon brachte Kevin Pina (11.) den zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte früh in Führung. Der 56 Jahre alte Nationaltrainer Bubista ließ wie auch der serbische Trainer Veljko Paunovic im Laufe der Partie auf nahezu allen Positionen durchwechseln – mit dem besseren Ende für den vermeintlichen Underdog. Laros Duarte (59.) und Benchimol (63.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.

Kap Verde hatte Ende März bereits Finnland geschlagen. Der Sieg gegen Serbien war ein weiterer Mutmacher für das WM-Debüt gegen Europameister Spanien am 15. Juni in der Gruppe H. Nur ein 6:0 in einem Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein aus dem Jahr 2022 fiel noch höher aus im Duell mit einer europäischen Nation.

(SID) / Bild: Imago