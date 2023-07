Testspiele: Erfolge für Rapid, Sturm, LASK und WSG Tirol – WAC unterliegt Al Hilal

Der SK Sturm hat nach dem 2:1-Sieg gegen Partizan Belgrad am frühen Nachmittag auch das zweite Testspiel gewonnen. Die Grazer besiegen Aris Limassol mit 2:0 und bleiben in der Vorbereitung weiterhin ungeschlagen.

Gegen den zypriotischen Meister schießt Neuzugang Szymon Wlodarczyk in der 19. Minute per Elfmeter das 1:0, William Bøving trifft in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:0-Endstand. Bei den Grazern war auch Ilzer nicht zu 100 Prozent glücklich. „Es war ein intensiver Testspieltag. Ich bin heute nicht rundum zufrieden, da ich ein paar Dinge gesehen habe, die wir in den nächsten Wochen noch verbessern müssen.“

Der LASK schlägt den ungarischen Erstligisten Debrecen VSC mit 4:2. Robert Zulj bringt die Linzer bereits in der ersten Minute in Führung, Dorian Babunski kann jedoch in der 16. Minute für die Gäste ausgleichen. In der zweiten Hälfte rotiert LASK-Coach Thomas Sageder kräftig und bringt eine frische Elf aufs Feld. Marin Ljubicic (58.) und Branko Jovicic (73.) erhöhen für den LASK, Mark Scecsi bringt Debrecen noch einmal heran, doch Neuzugang Elias Havel trifft in der 87. Minute zum 4:2.

Rapid kann holt gegen Regionalligist TSV St. Johann einen lockeren Sieg. Jonas Auer bringt Rapid in der ersten Hälfte in Führung (23.). Nach der Pause drehen die Hütteldorfer auf: Marco Grüll (51.), Matthias Seidl mit einem Doppelpack (56.,59.), Fally Mayulu (82.) und Nicolas Bajlicz per Doppelpack (86.,90.) treffen im Trainingszentrum der Wiener zum 7:0-Endstand.

Auch die WSG Tirol darf jubeln. Gegen SV Sandhausen gewinnen die Wattener durch einen Doppelpack von Nik Prelec mit 2:1.

Der Wolfsberger AC verliert das Testspiel in der Lavanttal-Arena knapp mit 1:2. Thomas Sabitzer kann in der 87. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer einnetzen.

Bild: GEPA