Testspiele gegen Union & Co: SK Rapid gibt Sommerfahrplan bekannt

Nach einer langen Saison mit insgesamt 53 Pflichtspielen befindet sich die Mannschaft des SK Rapid derzeit in der Sommerpause. Etwa drei Wochen stehen zur Regeneration zur Verfügung, bevor am 21. und 22. Juni mit sportwissenschaftlichen Tests die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Der offizielle Trainingsstart ist für Montag, den 23. Juni, im Körner Trainingszentrum angesetzt.

Das erste Testspiel unter dem neuen Cheftrainer Peter Stöger findet am 28. Juni beim niederösterreichischen Landesligisten USV Scheiblingkirchen statt. Im weiteren Verlauf der Vorbereitung absolviert die Mannschaft ein Trainingslager in Oberösterreich (5.–12. Juli). Dort sind zwei weitere Testspiele geplant: Am 5. Juli gegen SK Artis Brno (SK Lisen) aus Tschechien in Grein sowie am 12. Juli in Hausmening, der Gegner steht hier noch nicht fest.

Das Highlight der Sommervorbereitung findet am 20. Juli gegen den deutschen Bundesligisten Union Berlin im Allianz Stadion statt.

Testspieltermine im Überblick:

USV Scheiblingkirchen – SK Rapid

Samstag, 28. Juni – 17:00 Uhr, Scheiblingkirchen

SK Rapid – SK Artis Brno (SK Lisen)

Samstag, 5. Juli – 16:30 Uhr, Grein

SK Rapid – Gegner noch offen

Samstag, 12. Juli, Hausmening

SK Rapid – Union Berlin

Sonntag, 20. Juli – 16:00 Uhr, Allianz Stadion

Der Pflichtspielauftakt erfolgt rund um den 24. Juli in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League. In der darauffolgenden Woche beginnt der UNIQA ÖFB-Cup, ehe der Bundesligastart eine Woche später folgt.

