Testspiele: Ried und Innsbruck trennen sich Unentschieden – Hartberg schlägt Zweitligist

Der SV Ried und Zweitligist Wacker Innsbruck trennen sich in einem Testspiel im Zuge der Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft 2:2-Remis. Markus Wallner und Alex Gründler brachten die Innsbrucker nach der Pause mit 2:0 in Führung. Daniel Offenbacher (84.) und Luca Meisl sicherten der SVR in den Schlussminuten das Unentschieden.

SV Ried – Wacker Innsbruck 2:2 (0:2). Tore: Offenbacher (84.), Meisl (90.) bzw. Wallner (48.), Gründler (76.)

Der TSV Hartberg gewinnt den Testlauf gegen Blau-Weiß Linz mit 4:2. Nach 45 Minuten lag die Schopp-Elf mit 2:1 in Front. Dario Tadic (35.) und Stefan Rakowitz (45.) trafen für die Steirer. Kurz nach Seitenwechsel erhöhten Chabbi und Gölles auf 4:1 für den TSV. Durch ein Eigentor von Michael Huber kamen die Linzer noch zum 4:2 Anschlusstreffer.

Hartberg – BW Linz 4:2 (2:1). Tore: Tadic (33.), Rakowitz (45.), Chabbi (50.) Gölles (53.) bzw. Gemicibasi (35./Elfmeter), Huber (84./Eigentor)

