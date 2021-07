Testspiele: Salzburg holt Remis nach Rückstand – WSG Tirol besiegt deutschen Zweitligisten

via

via Sky Sport Austria

Meister Red Bull Salzburg und die WSG Tirol waren am Samstag im Testspiel-Einsatz. Während Salzburg sich mit einem Unentschieden begnügen muss, feiern die Tiroler einen Sieg.

Der FC Red Bull Salzburg und RKS RAKÓWCZĘSTOCHOWA trennen sich mit 2:2. Nach 45 Minuten lagen die Bullen mit 0:2 zurück. Für die Salzburger Treffer sorgen Karim Adeyemi und Kilian Ludewig. Das Testspiel des FC Red Bull Salzburg wurde über 120 Minuten (2×45 Minuten + 30 Minuten) ausgetragen.

Am kommenden Freitag steht für die Mozartstädter das erste Pflichstpiel am Programm. In der ersten Runde des ÖFB Cups trifft der amtierende Cupsieger auf WSC Hertha Wels.

Erfolgreicher Vorbereitungsabschluss für die WSG Tirol. Die Wattener gewinnen den letzten Test der Sommervorbereitung gegen den deutschen Zweitligisten SV Sandhausen mit 3:1. Neuzugang Giacomo Vrioni erzielte einen Doppelpack. Zan Rogelj trug sich ebenfalls in die Schützenliste ein.

Die WSG Tirol trifft im ersten Pflichstpiel der Saison auf den SV Leobendorf.

Bild: GEPA