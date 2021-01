Testspiele: WAC gewinnt Kärntner Derby – Sturm schlägt Fehervar

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC ist erfolgreich in das Jahr 2021 gestartet. Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung feiern die Lavanttaler, bei Schneefall, einen knappen 1:0-Sieg über Zweitligist Austria Klagenfurt. Den Siegtreffer erzielte Mario Leitgeb in der 65. Spielminute, per Kopf, nach Freistoß von Michael Liendl.

Der für heute 12 Uhr geplante Testlauf des WAC gegen Inter Zapresic musste abgesagt werden. Der kroatische Zweitligist durfte aufgrund der aktuellen Coronalage in Kroatien nicht nach Slowenien einreisen. Der WAC weilt aktuell in Cadiz auf Trainingslager.

Erster Sieg im neuen Jahr! 💪🏻

Die Wölfe setzen sich bei starken Schneefall gegen SK Austria Klagenfurt mit 1:0 durch. Das Siegestor erzielte Mario Leitgeb, nach Liendl-Freistoß, per Kopf 🙌🏻🥶#preseason pic.twitter.com/mK2GGub42W — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) January 10, 2021

Der SK Sturm Graz darf den zweiten Testspielsieg bejubeln. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer gegen MOL Fehervar FC mit 3:1 durch. Mwepu, Jantscher und Lang sorgten für die Treffer der Grazer.

Bereits am Samstag durfte der SK Sturm im Zuge des Trainingslagers einen Sieg bejubeln. Gegen NK Osijek siegten die Steirer mit 3:2.

Zweiter Test, zweiter Sieg. Wir gewinnen gegen @MOLFehervarFC in Porec mit 3:1. Die Torschützen: Mwepu, Jantscher und Lang. Szabo trifft für die Ungarn kurz vor Schluss. #sturmgraz #STUFEH #Friendlies2021 #Umag21

STU 3:1 FEH |⏱️FT’| https://t.co/tfVyBog4xl pic.twitter.com/t9aoOjIPdq — SK Sturm Graz (@SKSturm) January 10, 2021

GEPA