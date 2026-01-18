Testspielniederlage für Rapid – WAC mit knappem Erfolg

Der SK Rapid muss sich im Testspiel gegen den ungarischen Tabellenführer ETO FC Gyor mit 0:2 geschlagen geben. Der Wolfsberger AC hingegen durfte über einen knappen Sieg jubeln. Die WSG Tirol kam in ihrem Testspiel am heutigen Sonntag nicht über ein Remis hinaus.

Ein Eigentor von Innenverteidiger Serge-Philippe Raux-Yao, der nach Comeback im Trainingslager erstmals in die Startelf zurückkehrte (43.) und ein später Treffer von Deian Boldor (89.) besiegelten den Endstand für die Hütteldorfer.

WAC mit Sieg – WSG nur Remis

Der WAC feierte dank Stürmer Markus Pink einen knappen Sieg gegen den ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw. Der Treffer des 34-Jährigen in der 61. Spielminute war der einzige der Begegnung. Die WSG kam in ihrem zweiten Testspiel der Winterpause nicht über ein 0:0 gegen NK Bravo hinaus.

(Red.) / Foto: GEPA