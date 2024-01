Testspielpleite für Salzburg – Lustenau gewinnt bei Heraf-Debüt

Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg hat im ersten Testspiel des neuen Jahres eine Niederlage hinnehmen müssen.

Die „Roten Bullen“ unterlagen dem deutschen Zweitligisten SV Elversberg trotz zweimaliger Führung am Ende noch mit 2:3. Luka Sucic hatte die Struber-Elf in der ersten Hälfte per Elfmeter in Führung gebracht (32.), Maurice Neubauer glich für Elversberg nach einem Steilpass aus dem Nichts aus (59.).

In der 68. Minute nutze Roko Simic einen Elversberger Abwehrfehler aus und sorgt für den abermaligen Führungstreffer zum 2:1. In der Schlussphase gab Salzburg den Sieg noch aus der Hand, Wahid Faghir (78.) und Dominik Martinovic (90.) drehten die Partie zugunsten von Elversberg.

Erfolgreiches Heraf-Debüt

Erfolgreicher verlief der Nachmittag für Austria Lustenau und Neo-Cheftrainer Andreas Heraf. Das Bundesliga-Schlusslicht konnte beim Schweizer Drittligisten FC Biel-Bienne 1896 einen 4:2-Sieg einfahren.

Die Treffer für die Vorarlberger erzielten Anthony Schmid, Testspieler Nico Gorzel, Pius Grabher und Ben Bobzien.

Bild: Red Bull Salzburg