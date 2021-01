Bundesliga-Trio feiert Testspielsiege

Der SK Sturm ist erfolgreich in das Jahr 2021 gestartet. Im Trainingslager im kroatischen Umag feierten die Grazer einen 3:2-Testspielerfolg über den NK Osijek. Die Tore für die Steirer erzielten Gazibegovic, Wüthrich und Mwepu.

Der SKN St. Pölten hat sein erstes Testspiel der Wintervorbereitung gewonnen. Die Niederösterreicher setzten sich gegen Zweitligist Vorwärts Steyr mit 2:1 durch. Paul Sahanek brachte die Oberösterreicher in der 56. Minute nach einem Eckball in Führung. Lukas Grozurek besorgte in der 86. Minute den Ausgleich, ehe Nicolas Meister per Elfmeter den Sieg für St. Pölten fixierte.

SKN St. Pölten – Vorwärts Steyr 2:1 (0:0). St. Pölten. Tore: Grozurek (86.), Meister (90./Elfer) bzw. P. Sahanek (56.)

Aus und vorbei – wir setzen uns gegen Steyr mit 2:1 durch! 🤙 #meinSKN #weareone pic.twitter.com/2m8l52YTQG — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) January 9, 2021

Die SV Ried feiert im ersten Testspiel der Wintervorbereitung einen 2:0-Sieg gegen den SKU Amstetten. Bereits nach 10 Minuten brachte Bernd Gschweidl die SVR mit 1:0 in Führung. In der 27. Minute erhöhte die Elf von Trainer Miron Muslic auf 2:0. Marcel Ziegl köpfte nach einer Nutz Flanke ein.

SV Ried – SKU Amstetten 2:0 (2:0). Ried. Tore: Gschweidl (10.), Ziegl (27.)

Im ersten Testspiel der Frühjahrsvorbereitung konnte die SV Guntamatic Ried gegen SKU Amstetten einen 2:0 Sieg feiern! pic.twitter.com/rUG5R7dFS9 — SV Ried 1912 (@svried1912) January 9, 2021

SV Ried:

1. Halbzeit

Radlinger – Lercher, Reiner, Boateng, Takougnadi – Ziegl, Satin, Nutz – Bajic, Gschweidl, Grüll.

2. Halbzeit

Gütlbauer – Haas, Meisl, Lackner, Kerhe – Offenbacher, Ammerer – Grubeck, Wießmeier, Canadi – Sulley.

(APA) / Bild: GEPA