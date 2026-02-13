Teurer Irrtum: Salzburg-Talent verlässt „Bullen“ ohne Profi-Einsatz

Kurz vor Transferschluss in Tschechien gibt der FC Liefering ein weiteres Talent ab: Elione Fernandes Neto verlässt den Salzburg-Kooperationsverein endgültig und wechselt zum tschechischen Erstligisten FC Hradec Kralove.

Der 20-jährige Deutsche war am 9. August 2023 für satte drei Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf an die Salzach gewechselt und galt als eines der vielversprechendsten Mittelfeldtalente seines Jahrgangs. Der große Durchbruch im RB-Kosmos blieb jedoch aus. Für die Profis des FC Red Bull Salzburg kam Fernandes Neto nie zum Einsatz, stattdessen absolvierte er lediglich 19 Partien in der 2. Liga für Liefering.

Nun folgt der Neustart in Tschechien: Der aktuelle Tabellensiebente Hradec Kralove stattet den Youngster laut Klubangaben mit einem mehrjährigen Vertrag aus.

Foto: GEPA