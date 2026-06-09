Teurer Spaß: FIFA verkauft Grußbotschaften im Stadion

Kurioses Angebot der FIFA kurz vor dem WM-Start: Der Fußball-Weltverband bietet Fans an, ihren Namen oder einen kleinen Gruß bei WM-Spielen auf der Anzeigetafel im Stadion anzeigen zu lassen.

Der Spaß ist wie so viele Dinge bei dieser WM nicht kostenlos: 79 Dollar (68,50 Euro) werden für einen sogenannten Super Shoutout aufgerufen. Fans können mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf einen Shoutout auf der Anzeigetafel reservieren, die FIFA hat eine eigene Website eingerichtet.

Was auf der Anzeigetafel zu sehen sein wird, ist natürlich nicht ganz frei wählbar. „Shoutouts mit beleidigender, missbräuchlicher, diskriminierender, politischer oder anderweitig unangemessener Sprache werden nicht akzeptiert“, heißt es beim Weltverband. „Shoutouts dürfen keine kommerziellen, werblichen oder Marketinginhalte, persönlichen Kontaktdaten oder Verweise auf Spieler, Mannschaften, Offizielle oder Spielergebnisse enthalten. Die FIFA behält sich das Recht vor, jeden Shoutout nach eigenem Ermessen zu bearbeiten, zu kürzen oder abzulehnen.“

Außerdem dürfen die Botschaften unter anderem keine Emojis enthalten und müssen die vorgegebene Zeichenbegrenzung von 30 Zeichen einhalten. Immerhin, ein kurzer Heiratsantrag dürfte in diesem Rahmen möglich sein. Ob ihn allerdings jemand mitbekommt, ist eine andere Frage. Zur Anzeige der Botschaften heißt es: „Super Shoutouts werden vor dem Spiel angezeigt; der genaue Zeitpunkt kann je nach Spieltagsbetrieb variieren. Während des laufenden Spiels werden keine Shoutouts angezeigt. Zeitpunkt, Dauer und Platzierung der Anzeige werden nicht garantiert.“

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago