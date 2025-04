Teurer Telefonstreich: NFL belangt Falcons nach Sanders-Anruf

Die National Football League (NFL) hat den Atlanta Falcons nach einem Telefonstreich an Quarterback Shedeur Sanders während des Drafts eine hohe Geldstrafe aufgebrummt. Die Franchise aus dem US-Bundesstaat Georgia muss 250.000 US-Dollar zahlen, dazu wird Defensive Coordinator Jeff Ulbrich mit 100.000 Dollar belangt – weil sein Sohn an dem Anruf an Sanders beteiligt war.

Ulbrichs Sohn Jax war an die Telefonnummer von Sanders gekommen, ein Freund von Jax gab sich dann als General Manager der New Orleans Saints aus und sagte, dass er Sanders mit dem 40. Pick im NFL Draft nehmen würde. „Aber du wirst ein bisschen länger warten müssen. Das tut mir leid“, sagte der Anrufer schließlich und legte auf. Sanders blieb perplex zurück – und wurde später erst an Position 144 von den Cleveland Browns ausgewählt. Ein Video des Anrufs verbreitete sich in den Sozialen Medien.

Sanders tief im Draft gefallen

Die NFL begründete die Strafe damit, dass es versäumt wurde, „die Offenlegung vertraulicher Informationen zu verhindern, die der Franchise im Vorfeld des NFL Draft übermittelt wurden“.

Shedeur Sanders, Sohn von „Primetime“ Deion Sanders, war viel später als von vielen Experten erwartet ausgewählt worden. Der 23-Jährige hat eine ausgezeichnete College-Saison für die University of Colorado Boulder hinter sich. Er warf für 4134 Yards Raumgewinn, verbuchte 37 Touchdown-Pässe bei zehn Interceptions, musste aber dennoch lange warten und wurde unter den Talenten als erst sechster Quarterback ausgewählt.

Deion Sanders hatte von 1989 bis 2006 als Cornerback und Wide Receiver in der NFL gespielt. 1995 gewann der Footballstar mit den San Francisco 49ers den Super Bowl, 1996 mit den Dallas Cowboys erneut. Heute ist der 57-Jährige Trainer des College-Teams Colorado Buffalos.

(SID)/Bild: Imago