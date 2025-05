Thailand will sich für neuen F1-Grand-Prix bewerben

Vietnam-Strecke ist verfallen

Die thailändische Regierung wirbt für ein „nachhaltiges“ Rennen, der Grand Prix solle dem Land 600 Millionen Dollar einbringen, rechnete Houngsub vor. In Thailand hat der Red-Bull-Konzern seinen Ursprung, der britisch-thailändische Williams-Pilot Alex Albon ist seit Jahren in der Formel 1 etabliert.

Die Formel 1 veranstaltet regelmäßig ein Rennen in Südostasien, in Singapur, das aufgrund der extremen Hitze und Luftfeuchtigkeit als das härteste der Saison gilt. Auch Vietnam sicherte sich einen Grand Prix, in der Hauptstadt Hanoi wurde ein teurer Stadtkurs errichtet. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Premiere des Grand Prix 2020 aber abgesagt, in Vietnam wurde nie gefahren, die Strecke ist mittlerweile verfallen.

(SID)

Bild: Imago