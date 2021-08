Thalhammer: “Es war richtig eklig, gegen sie zu spielen”

Der LASK hat sich im Rennen um die dritte Teilnahme an einer Europacup-Gruppenphase in Serie eine durchwachsene Ausgangsposition verschafft. Im Hinspiel des Play-offs zur Europa Conference League trennten sich die Linzer vom schottischen Vertreter St. Johnstone am Donnerstag am Ausweichspielort Klagenfurt mit 1:1 (0:1).

Die Reaktionen nach dem Conference-League-Play-off-Hinspiel LASK – St. Johnstone (1:1):

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): “Durch das Gegentor haben wir das Vertrauen in unser Spiel verloren. Es war richtig eklig, gegen sie zu spielen. In der zweiten Hälfte hatten wir viel öfter die Kontrolle. Wir wussten, dass wir uns auf dieses Spiel einlassen müssen, aber dann auch in der Lage sein müssen, die Kontrolle zu bekommen. Und das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft. Für das Rückspiel ist alles absolut offen.”

Callum Davidson (St. Johnstone-Trainer): “Es ist ein fantastisches Resultat für uns, auswärts 1:1 zu spielen. Aber die Karten werden dann im Rückspiel natürlich neu gemischt. Wir werden einen guten Fight von beiden Mannschaften und ein spannendes Spiel sehen.”

„Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, alle UEFA Bewerbe sowie die Premier League live nur auf Sky – jetzt Sky sichern und den besten Live-Sport für nur €25 pro Monat genießen.“

(APA) / Bild: GEPA