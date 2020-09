Thalhammer fiebert EL-Quali entgegen: “Wird ein herausforderndes Spiel”

via

via Sky Sport Austria

Der LASK hat seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel der Fußball-Bundesliga-Saison verpasst. Die Oberösterreicher kamen am Samstag im Tivoli Stadion bei WSG Tirol über ein 1:1-Remis nicht hinaus (Spielbericht + VIDEO-Highlights). LASK-Coach Dominik Thalhammer hat sich nach dem Schlusspfiff zum Sky-Interview begeben:

“Die Spielkontrolle, die Struktur, die Positionierungen, die Ruhe, die Lösungen zu suchen, das war in der ersten Halbzeit sehr sehr gut. Die haben wir in der zweiten Halbzeit gänzlich verloren und das ist nicht unser Anspruch und sehr schade. Aber ich muss den Wattenern auch gratulieren, sie waren in den Kontersituationen immer brandgefährlich. Wir sind mit Fortdauer des Spiels etwas nervöser geworden und haben die Ruhe im Ballbesitz verloren.”

Nun geht es für den LASK am Donnerstag zuhause gegen den slowakischen Vertreter Dunajska Streda auf internationaler Bühne weiter. “Es wird ein sehr herausforderndes Spiel werden”, meinte Dominik Thalhammer.