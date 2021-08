Thalhammer hadert mit Chancenverwertung: “Ist schon sehr ärgerlich”

via

via Sky Sport Austria

LASK-Trainer Dominik Thalhammer hadert nach dem 1:1 gegen Hartberg vor allem mit der Chancenverwertung seiner Spieler. Im Sky-Interview nach Spielende beklagte er:

“Ich würde so viel Potenzial in vielen Situationen und bei vielen Spielern sehen, aber entschieden wird das Spiel im gegnerischen Strafraum und im eigenen natürlich. Im gegnerischen Strafraum haben wir uns so viele Torsituationen erarbeitet, wo der letzte Pass nicht passt und der Ball nur ins Tor zu passen ist und wir machen es nicht. Das ist schon sehr ärgerlich.”