Thalhammer: “Trainer hat unglaublichen Impact auf den Fußball im ganzen Land”

via Sky Sport Austria

Am Montag war mit Dominik Thalhammer eine sehr interessante Trainer-Personalie bei “Talk & Tore” und Martin Konrad zu Gast.

“Der Trainer hat einen unglaublichen Impact auf den Fußball im ganzen Land”, meinte der LASK-Coach und fügte an: “Es gab in der Trainerausbildung in den letzten Jahren sehr, sehr viele Professionalisierungs-Maßnahmen.”

Thalhammer selbst kommt eher aus der theoretischen Ecke des Fußballs – trotzdem glaubt er an eine Trainerausbildung mit einer guten Kombination aus Theorie und Praxis: “Die Ausbildung geht immer mehr in die Realität. Ich denke, man kann der sehr viel machen und entwickeln und realitätsnahe Prinzipien implementieren, sodass die Ausbildung einen extrem hohen Standard hat.”

Thalhammer über den Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball:

Video enthält Produktplatzierungen

“Es ist gar nicht so ein großer Unterschied. Tempo und Dynamik ist natürlich nicht so hoch (…). Wenn es Unterscheidungsmerkmale gibt, dann ist es, dass für Frauenteams der soziale Gedanke im Vordergrund steht. Bei Männerteams ist das Gewinnen und Siegen sehr dominant ist.”

Thalhammer über seinen Job beim ÖFB: