Thalhammer über bevorstehenden Trauner-Wechsel: “Part of the Game”

via

via Sky Sport Austria

Am Samstag muss der LASK gegen Altach und wohl auch in Zukunft auf den langjährigen Kapitän und Abwehrchef Gernot Trauner verzichten. Der 29-jährige Linzer wird wahrscheinlich demnächst bei Feyenoord Rotterdam andocken, nachdem das Angebot noch zuletzt angepasst wurde.

LASK-Trainer Dominik Thalhammer sagt vor der Altach-Partie zu Sky-Reporter Gerhard Krabath: “Er ist das Herz der Mannschaft und uns wurde natürlich das Herz der Mannschaft herausgerissen. Er ist Leader, er ist Führungspersönlichkeit, er ist Nationalspieler, er bringt am Platz Top-Leistungen, er führt die Mannschaft. Aber, es ist Part of the Game. Es ist seine Chance, nochmal zu einem großen Verein zu gehen. Und ich verstehe ihn.”

Bleibt nun abzuwarten, wann der Transfer über die Bühne gehen und offiziell wird.

Stranzl zum bevorstehenden Wechsel: “Er war der Chef”

“Er hat natürlich sehr viel geleistet für den Verein und ich finds gut, dass ihm der Verein die Möglichkeit gibt, nochmal den Schritt zu wagen. War sicherlich keine einfache Entscheidung. Er war der Chef, aber jetzt muss wer anderer in die Bresche springen.”