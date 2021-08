Thalhammer über Einzug in die Europa Conference-League: “Großes Saisonziel erreicht”

via

via Sky Sport Austria

LASK-Trainer Dominik Thalhammer ist mit der Woche sehr zufrieden. Man konnte sich für die Europa Conference League qualifizieren und steht zum dritten Mal in Folge in einem Europacup-Gruppenphase. Doch jetzt wartet das Oberösterreich-Derby gegen die SV Ried (ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – Streame die Partie mit dem Sky-X-Traumpass).

“Wir haben ein großes Saisonziel erreicht und haben uns zum dritten Mal hintereinander für eine Gruppenphase qualifizieren können. Das gibt sehr viel Schubkraft und Energie für das heutige Spiel”, sagt Thalhammer.

Den stetigen Druck, dem Thalhammer ausgesetzt ist, sieht er gelassen. “Druck ist Part of the Game, es gibt immer Druck im Trainergeschäft. Auch beim LASK ist die Erwartungshaltung zumindest extern sehr groß, intern gar nicht so. Da haben wir ganz klar unsere Ziele definiert.”

Thema James Holland “wird offen angesprochen”

“James Holland ist ein unglaublich verdienter Spieler”, meint LASK-Cheftrainer Thalhammer. Der 32-jährige Australier ist unter Thalhammer in dieser Saison kaum zum Einsatz gekommen, oftmals nur Tribünengast. Es bleibt offen, was bis zum Ende des Transferfensters mit Holland passiert.