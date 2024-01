„The Best FIFA Football Awards 2023“ am Montag im Livestream

Die FIFA kürt am 15. Jänner die Besten der Besten. Wer wird Weltfußballer? Wir zeigen die „The Best FIFA Football Awards 2023“ live im kostenlosen Stream auf skysportaustria.at.



Nach dem Ballon d’Or im Oktober 2023 steigt am 15. Jänner mit den The Best FIFA Football Awards die zweite Weltfußballer-Wahl des Jahres 2023. Zum dritten Mal findet die Zeremonie in der britischen Hauptstadt London statt. Im vergangenen Jahr richtete die französische Hauptstadt Paris die Verleihung aus. Lionel Messi wurde dabei zum siebten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt.

Wer sind in diesem Jahr die nominierten Finalisten? Was ist der Unterschied zum Ballon d’Or? Und wo genau wird die Preisverleihung live im Stream übertragen? Wir liefern Dir die wichtigsten Antworten.

The Best FIFA Football Awards 2023 live im Stream

Sky Sport zeigt die Preisverleihung „The Best FIFA Football Awards 2023“ in London am Montag, den 15. Jänner 2024 ab 20:15 Uhr hier im kostenlosen Stream auf skysportaustria.at.

Sky-Kunden können die Verleihung außerdem im TV auf Sky Sport News verfolgen.

Was sind die The Best FIFA Football Awards?

Der The Best FIFA Football Award wurde erst 2016 vom Weltverband FIFA ins Leben gerufen und kürt die besten Trainer, Fußballer und Fußballerinnen der Welt.

Früher kürte die FIFA (1991 – 2009) den besten Spieler der Welt zum Weltfußballer und die France Football den besten Spieler Europas mit dem Ballon d’Or. Da seit 2007 auch Spieler außerhalb von Europa den Ballon d’Or erhalten können, taten sich zwei Weltfußballer-Wahlen auf. Von 2010 bis 2015 wurden die beiden Wahlen zusammengelegt. In dieser Zeit wurde der beste Spieler der Welt mit dem Ballon d’Or – als gemeinsame Auszeichnung von FIFA und France Football – ausgezeichnet. Seit 2016 gibt es nun wieder zwei getrennte Auszeichnungen – den Ballon d’Or von France Football und den „FIFA Weltfußballer des Jahres“.

Die Gewinner können sich unterscheiden, es sind also theoretisch zwei unterschiedliche Weltfußballer pro Jahr möglich. Der „offizielle“ wird von der FIFA gekürt, doch der Ballon d’Or gilt aufgrund seiner langen Historie als mindestens genauso prestigeträchtig.

Mittlerweile werden insgesamt 9 Awards vergeben:

The Best – FIFA-Weltfußballerin

The Best – FIFA-Weltfußballer

The Best – FIFA-Welttorhüterin

The Best – FIFA-Welttorhüter

The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen

The Best – FIFA-Welttrainer – Männer

FIFA-Puskas-Preis

Mit dem FIFA-Puskas-Preis wird ein Spieler oder eine Spielerin ausgezeichnet, der oder die in der vergangenen Saison das ästhetischste und schönste Tor erzielt hat. Der Preis ist eine Hommage an den 2006 verstorbenen ungarischen Stürmer Ferenc Puskas.

Außerdem werden der FIFA-Fanpreis und der FIFA-Fairplay-Preis vergeben.

Nicht zuletzt wird im Rahmen der Preisverleihung die Weltelf der Frauen (FIFA FIFPRO World11 – Frauen) sowie die Weltelf der Männer (FIFA FIFPRO World11 – Männer) bekanntgegeben.

Die Finalisten für die The Best FIFA Football Awards 2023

The Best – FIFA-Weltfußballerin:

Aitana Bonmati (Spanien / FC Barcelona)

Linda Caicedo (Kolumbien / Deportivo Cali Femenino / CF Real Madrid))

Jennifer Hermoso (Spanien / CF Pachuca Femenil

The Best – FIFA-Weltfußballer:

Erling Haaland (Norwegen / Manchester City)

Kylian Mbappe (Frankreich / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentinien / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami)

The Best – FIFA-Welttorhüterin:

Mackenzie Arnold (Australien / West Ham United)

Catalina Coll (Spanien / FC Barcelona)

Mary Earps (England / Manchester United)

The Best – FIFA-Welttorhüter:

Yassine Bounou (Marokko / FC Sevilla / Al Hilal)

Thibaut Courtois (Belgien / Real Madrid)

Ederson (Brasilien / Manchester City)

The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen:

Jonatan Giraldez (Spanien / FC Barcelona)

Emma Hayes (England / Chelsea)

Sarina Wiegman (Niederlande / England)

The Best – FIFA-Welttrainer – Männer:

Pep Guardiola (Spanien / Manchester City)

Simone Inzaghi (Italien / FC Internazionale Milano)

Luciano Spalletti (Italien / SSC Napoli)

FIFA-Puskas-Preis:

Julio Enciso (Paraguay / Brighton & Hove Albion FC)

Guilherme Madruga (Brasilien / Botafogo Futebol Clube)

Nuno Santos (Portugal / Sporting CP)

„The Best“ – Wie werden die Gewinner gewählt?

Im Gegensatz zum Ballon d’Or, bei dem nur Jorunalisten abstimmen, wird der Gewinner der „The Best“-Awards zu gleichen Teilen von Fans, Journalisten, Nationaltrainern und Spielführern der Nationalmannschaften gewählt.

Für den Weltfußballer-Award besteht die Jury im Detail aus:

den aktuellen Spielführern aller Männernationalteams

den aktuellen Cheftrainern aller Männernationalteams

je einem Fachjournalist pro Gebiet, das ein Nationalteam vertritt

auf FIFA.com registrierten Fans aus aller Welt

Die Stimmen jeder Jury-Gruppe zählen zu einem Viertel – egal, wie viele Personen der jeweiligen Gruppe angehören. Es gibt lediglich eine Einschränkung: Die abstimmenden Spieler und Trainer dürfen nicht für sich selbst abstimmen.

Ähnlich wie bei der Wahl zum Sieger des Ballon d’Or vergeben die Juroren Punkte: fünf, drei und einen. Bei Gleichstand ist das Prozedere gleich wie beim Ballon d’Or. Wenn selbst danach noch Gleichstand herrscht, erhalten die Spieler die Trophäe gemeinsam.