„The Monster“: F1-Team stellt Godzilla-Design für Japan-GP vor

Nachdem die Racing Bulls gestern bereits eine Spezial-Lackierung für den Grand Prix in Japan vorgestellt haben, präsentiert nun auch Haas einen besonderen Look.

Nachdem das amerikanische Formel-1-Team Haas bereits gestern Neuigkeiten via Social Media angekündigt hat, wurde heute eine Spezial-Lackierung für das Fahrzeug VF-26 präsentiert. Dafür organisierte das Team eine große Enthüllung inmitten Tokios. Gleichzeitig verkündet Haas eine Kooperation mit dem Entertainment-Studio TOHO CO., LTD. über die gesamte Saison.

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Motto Godzilla

Der Wagen steht ganz unter dem Motto Godzilla. Überwiegend weiße, schwarze und rote Farben verzieren das Vehikel, der Hingucker des Looks ist allerdings die berühmte „Filmfigur“ Godzilla, welche auf beiden Seiten des Autos abgebildet ist. Von Haas selbst wird das Fahrzeug als „the monster“ getauft und wird das gesamte Wochenende beim Großen Preis von Japan (ab dem 27.03, ab 3.15 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport) zu sehen sein.

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Gefahren wird es von den Haas-Piloten Esteban Ocon und Oliver Bearman, welche aktuell auf dem 16. und 5. Platz in der WM-Wertung stehen.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago