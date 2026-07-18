The Open Championship mit Straka & Wiesberger – Tag 3: Heute live & exklusiv bei Sky

Von Donnerstag bis Sonntag duellieren sich die besten Golfer der Welt in Southport in der Nähe von Liverpool um den vierten und letzten Major-Titel der Saison

Mit Sepp Straka und Bernd Wiesberger gehen beim ältesten Golfturnier der Welt zwei Österreicher an den Start

Mit Sky X das Turnier live streamen!

Mit den Open Championship steht diese Woche das vierte und letzte Major-Turnier der Golf-Saison auf dem Programm. Die 154. Ausgabe des ältesten Golfturniers der Welt findet dieses Jahr im Royal Birkdale Golf Club in Southport im Nordwesten Englands statt. Österreichs bester Golfer Sepp Straka, aktuelle Nummer 23 der Welt, nimmt zum fünften Mal an den Open Championship teil, Bernd Wiesberger tritt nach dreijähriger Abstinenz zum neunten Mal an.

Als große Favoriten gelten wieder einmal die aktuelle Nummer Eins der Welt und Titelverteidiger Scottie Scheffler aus den USA sowie der Nordire Rory McIlroy, der 2014 das Turnier für sich entscheiden konnte. Insgesamt werden sich 156 Spieler um den Titel als „Champion Golfer of the Year“ streiten.

Das komplette Turnier von Donnerstag bis Sonntag wird live & exklusiv bei Sky übertragen. Als Kommentatoren sind Martin Borgmeier, Jonas Friedrich, Florian Bauer und Konstantin Schad im Einsatz.

Die Open Championship 2026 live & exklusiv auf Sky Sport Golf

Donnerstag:

ab 07:30 Uhr: 1. Tag in Southampton (auch auf Sky Sport Top Event)

Freitag:

ab 07:30 Uhr: 2. Tag in Southampton (bis 13:15 Uhr auch auf Sky Sport Top Event)

Samstag:

ab 11:00 Uhr: 3. Tag in Southampton (bis 12:15 Uhr auch auf Sky Sport Top Event)

Sonntag:

ab 10:00 Uhr: 4. Tag in Southampton