The Players Championship: Schwab und Straka bangen um Cut

Matthias Schwab und vor allem Sepp Straka müssen beim prestigeträchtigen 25-Mio.-Dollar-Golfturnier The Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida um den Cut bangen. Schwab gelang am Freitag im TPC Sawgrass eine gute 70er-Runde. Damit verbesserte er sich auf 1 über Par bzw. um gut 50 Ränge und ist um Platz 60 herum klassiert ist. Das könnte für den Sprung ins Wochenende reichen. Straka spielte eine 72 und liegt mit 2 über Par einen Schlag hinter seinem Landsmann.

Der 29-jährige Straka, der im Vorjahr in Ponte Vedra Beach starker Neunter wurde, hält mit gesamt 146 Schlägen derzeit einen Stroke über dem mutmaßlichen Cut. Allerdings haben zahlreiche Spieler ihre zweite Runde bei dem PGA-Turnier noch nicht beendet.

Schwab bilanzierte am zweiten Tag mit drei Birdies und einem Schlagverlust. Der 28-jährige Steirer brauchte damit fünf Schläge weniger als am Donnerstag. Straka spielte mit vier Birdies und vier Bogeys eine Par-Runde, wobei ihm drei Schlaggewinne auf den letzten vier Löchern gelangen. Der Endspurt könnte aber zu spät gekommen sein.

„Sehr nervenaufreibend“: Schwab hofft auf nächste Runde

