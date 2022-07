„Thema beendet“: Riegler lehnt Baumgartner-Verkauf zu Sturm ab

Große Pläne für die neue Saison: Der Wolfsberger AC will auch in der neuen Spielzeit (Das Duell gegen Sturm Graz JETZT LIVE live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) seinen Platz im vorderen Tabellenbereich finden. Für dieses Unterfangen soll auch der begehrte Innenverteidiger Dominik Baumgartner an Bord bleiben.

„Die Anfrage von Sturm Graz ist gekommen, aber für uns war klar: So einen Spieler können wir nicht einfach so ziehen lassen. Er ist für uns ein Fixpunkt und so soll es auch bleiben“, will WAC-Präsident Dietmar Riegler den Defensivspieler in der Mannschaft halten.

Auch der eigene Wechselwunsch des Profis geht damit vorerst nicht in Erfüllung: „Ich glaube, er wird das sicher verkraften, er ist ein Vollprofi durch und durch. In Österreich ist diese Spielerqualität sehr rar. Ich glaube, dass das Thema einmal beendet ist.“

Riegler: „Paar Details“ für Stadionprojekt zu klären

Weiter an der Tagesordnung steht hingegen das Stadionprojekt trotz leichter Verzögerungen: „Es sind noch ein paar Details zu klären. Wir brauchen auch eine zusätzliche Infrastruktur für Trainingsplätze. Das Stadionprojekt ist nicht eingeschlafen, es ist nur ein bisschen Ruhe momentan drinnen.“

(Red.)