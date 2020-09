Thiago: “Habe nie gesagt, dass ich Bayern verlasse”

Am vergangenen Sonntag hatte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der Welt am Sonntag gesagt, dass er “in diesen Tagen” mit einem Angebot für Thiago rechne. Denn bei dem 29-Jährigen sehe “es so aus, dass er uns verlassen möchte. Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt.” Bislang scheint aber nichts Konkretes vorzuliegen. Der Vertrag des Triple-Gewinners läuft noch bis 2021.

Ter Stegen hätte Thiago gern bei Barca

Auch die Lobpreisungen des deutschen Nationaltorwarts Marc-Andre ter-Stegen lockten den 29-Jährigen nicht aus der Reserve. Der Keeper des FC Barcelona hatte kürzlich der Sport Bild gesagt, dass er Thiago gerne bei Barca hätte. “Sein Spielstil passt zu uns. Er ist aus unserer Sicht eine interessante Personalie.”

Thiago bedankte sich auf der Pressekonferenz zwar für die netten Worte, aber auf die Nachfrage, ob er bald zusammen mit ter Stegen im Trikot der Katalanen auflaufe, konterte er knapp: “Er ist kein Funktionsträger irgendeines Vereins. Daher muss ich auf diese Frage nicht antworten.”

Bild: Getty