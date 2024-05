Thiago verlässt den FC Liverpool

Neben Innenverteidiger Joel Matip wird auch Mittelfeldakteur Thiago Alcantara die „Reds“ am Ende der Saison definitiv verlassen.

Der FC Liverpool gibt den bevorstehenden Abgang von Spielmacher Thiago Alcantara zum Saisonende bekannt. Der 33-jährige Spanier kam in dieser Saison verletzungsbedingt nur zu einem Einsatz. Der ehemalige Bayern-Spieler war 2020 zu den „Reds“ in die Premier League gewechselt und kam in dieser Zeit aufgrund immer wiederkehrender Verletzungen nur auf 68 Spiele.

„Nun wird er mit seiner Familie einen neuen Weg einschlagen, und wir können ihnen nur alles Gute wünschen. Wo auch immer er als nächstes spielt, ich würde gerne zusehen. Ein Künstler des Spiels, der immer nur die schönsten Bilder malen wird“, kommentierte Jürgen Klopp den Abschied des Mittelfeldstrategen.

(Red.)/Beitragsbild: Imago