Thiem-Bezwinger Neumayer: „Dominic tut mir extrem leid“

Nach der deutlichen Zweisatz-Niederlage von Dominic Thiem gegen Shootingstar Lukas Neumayer beim Challenger-Turnier in Zadar hat sich der Thiem-Bezwinger zur sportlichen Talfahrt seines Landsmannes geäußert.

„Dominic tut mir extrem leid. Ich kann mir vorstellen, wie es für ihn sein muss, wenn man so geil gespielt hat wie er und jetzt so spielt. Trotzdem habe ich höchsten Respekt vor ihm, wie er damit umgeht“, sagte der siegreiche Neumayer den „Salzburger Nachrichten“.

Mit 6:1 und 6:2 fertigte der 21-Jährige den ehemaligen Grand-Slam-Champion Thiem ab. „Ich bin stolz auf mich, wie ich über das gesamte Match gespielt und es dann auch mutig und aggressiv ausgemacht habe“, zeigte sich Neumayer mit seinem eigenen Auftritt zufrieden. Der im ATP-Live-Ranking auf Platz 205 liegende Neumayer trifft nun auf den tschechischen Qualifikanten Jonas Forejtke.

Thiem vor Karriereende?

Ganz anders sieht die Gemütslage weiter bei Dominic Thiem aus, der in diesem Jahr den eigenen Erwartungen weiter hinterherhinkt.

Thiems Bilanz in diesem Jahr: Nach erfolgreicher Qualifikation beim ATP-Turnier in Brisbane ein Erstrunden-Aus gegen Rafael Nadal, dann folgte eine Fünfsatz-Niederlage in Runde eins gegen Felix Auger-Aliassime bei den Australian Open. Beim Davis Cup in Irland steuerte er einen Einzelsieg bei und vergangene Woche verlor beim Challenger in Szekesfehervar gleich sein Auftaktmatch.

Der 17-fache ATP-Turniersieger hatte zuletzt mehrmals in den Raum gestellt, dass er dieses Jahr den Schläger an den Nagel hängen könnte, wenn er es nicht schafft, sich wesentlich auch im Ranking zu verbessern. Die nächste Chance zur Wende hat Thiem kommende Woche beim höher dotierten ATP-Challenger125 in Neapel.

Bild: GEPA