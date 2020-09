Thiem: Djokovic und Nadal “immer noch bei jedem Turnier die ganz großen Favoriten”

Dominic Thiem glaubt nach seinem Triumph bei den US Open noch nicht an eine Wachablöse im Tennis.

“Ich sehe es nicht ganz so, weil Djokovic und Nadal werden beide topfit in Paris am Start sein und wenn die zwei topfit am Start sind, sind die immer noch bei jedem Turnier die ganz großen Favoriten. Ich glaube, dass vor allem der Nadal einen Vorteil gegenüber uns hat, weil er einfach nicht in New York war und seit langer Zeit in Europa auf Sand trainiert”, sagt Thiem.

Dennoch hofft der 27-Jährige, dass ihm sein erster Grand-Slam-Titel bei den French Open in Paris helfen werde, da der ganz große Druck jetzt wegfalle. “Ich hätte sicher weinend auf meine Karriere zurückgeblickt, hätte ich es nie geschafft”, gibt Thiem zu.

Umstellung auf Sand “das geringste Problem”

Video enthält Produktplatzierungen

Artikelbild: GEPA