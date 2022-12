Thiem erhält Wildcard für Australian Open

Dominic Thiem hat seinen Startplatz im Hauptfeld der Australian Open sicher. Der österreichische Tennis-Star würde im Bedarfsfall eine Wildcard erhalten. Das bestätigte Thiem im Interview mit „Eurosport„.

Damit erspart sich Thiem beim ersten Grand Slam Turnier des Jahres die Qualifikation. Auf der Liste der Nachrücker steht der 29-Jährige aktuell auf Platz sieben. So viele Absagen scheinen aber unwahrscheinlich.“Wenn es sich nicht ausgeht, werde ich eine Wildcard bekommen“, erklärte der Weltranglisten-105., der sich bei Tennis Australia und Turnierdirektor Craig Tiley bedankte: „Das ist eine unglaublich große Hilfe.“

