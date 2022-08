via

via Sky Sport Austria

Der US-Tennisverband (USTA) hat am Mittwoch die Vergabe seiner Wildcards für die am 29. August beginnenden US Open verlautbart: Wie bereits durchgesickert war, hat auch Österreichs US-Open-Sieger 2020, Dominic Thiem, eine von acht „Freikarten“ für den Männer-Hauptbewerb erhalten.

Bei den Frauen sind u.a. Altstar Venus Williams (42) und die Australian-Open-Siegerin von 2020, Sofia Kenin (beide USA), dank Wildcards dabei.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA)

Beitragsbild: Imago