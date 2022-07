Thiem gegen Delbonis in Gstaad heute live & exklusiv

Das Zweitrundenmatch von Dominic Thiem gegen den Argentinier Federico Delbonis heute nicht vor 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria berichtet täglich live & exklusiv vom ATP 250 Sandplatz-Turnier in der Schweiz

Nach dem Auftakterfolg beim ATP 250 Sandplatz-Turniers in Gstaad trifft Dominic Thiem in der zweiten Runde auf den Argentinier Federico Delbonis. Der Lichtenwörther setzte sich am Dienstagnachmittag in einem spannenden Duell 1:6 6:1 7:6 gegen die Nummer acht der Setzliste Hugo Gaston durch.

Mit dem 31-jährigen Delbonis wartet nun ein ungesetzter Spieler, den Dominic Thiem in den zwei bisherigen Duellen bezwingen konnte. Ob der Niederösterreicher auch das dritte Aufeinandertreffen gewinnen und ins Viertelfinale von Gstaad einziehen kann, ist am heutigen Mittwoch nicht vor 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Bild: Imago